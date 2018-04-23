Воспитанник челябинского хоккея Данис Зарипов стал пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Он стал самым титулованным хоккеистом в истории розыгрыша главного трофея КХЛ.

23 апреля, «Ак Барс» одержал четвертую, убедительную победу над ЦСКА и стал обладателем заветного трофея.

Воспитанник челябинского хоккея и хоккейной школы «Мечел» Данис Зарипов - пятикратный обладатель Кубка. Это рекорд. Он самый титулованный хоккеист в истории розыгрыша Кубка.

В составе «Ак Барса» Данис Зарипов поднимал трофей трижды. В 2009, 2010 и 2018 годах, еще дважды Данису удавалось победить с магнитогорским «Металлургом» - в 2014, 2016.

Вместе с Зариповым главный трофей лиги выиграли воспитанники «Трактора» Андрей Попов и Антон Глинкин, а также представитель магнитогорской школы хоккея Ярослав Косов. Для Косова победа в Кубке Гагарина стала третьей в его карьере.