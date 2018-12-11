Юные южноуральские футболисты стали призерами всероссийской акции «Молодежки ОНФ»

В столице Урала городе Екатеринбурге, прошел межрегиональный этап первой всероссийской акции «Молодежка ОНФ» по дворовому футболу «Уличный красава». В крытом футбольном манеже «Урал» состязались представители шести регионов Уральского Федерального округа. Всего 12 команд в двух возрастных группах – 14-15 и 16-17 лет.

На поле встречались обыкновенные ребята, которые любят играть в футбол во дворе и на школьном стадионе. Это было обязательным условием соревнований. Юные спортсмены играют по упрощенным правилам вида «футбол 5х5», продолжительность игры – два тайма по 10 минут.

Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» проводится по всей стране и призывает подростков к здоровому образу жизни, дает возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбола и получить ценные призы по результатам.

Челябинскую область на межрегиональном этапе представили команды из Челябинска и Магнитогорска. Обе сборные ярко сыграли предыдущие матчи на региональном этапе и стали лидерами - каждая в своей возрастной категории.

В решающем матче полуфинала наши игроки встретились с соперниками из Тюменской области. Юные челябинские футболисты из младшей группы одержали красивую победу по пенальти и попали в тройку лидеров межрегионального этапа в возрастной категории 14-15 лет. Игра была равной и напряженной до самого конца, но футболисты из Челябинской области проявили выдержку, и на последних минутах вырвали победу со счетом 3:2. За призовое третье место южноуральская команда получила кубки, медали и дипломы.

«Основная цель акции – это даже не медали и грамоты. У наших ребят горят глаза, есть огромная мотивация стать лучшим и, возможно, вырасти до профессиональных спортсменов, - рассказал участник команды «Молодежка ОНФ». - Считаю, что это и есть главная наша победа, ведь у молодого поколения появляется реальный стимул заняться спортом. И таких ребят, которым «Молодежка ОНФ» показала путь к здоровому образу жизни, уже более 35 тысяч со всей России».