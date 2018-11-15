Южноуральские хоккейные клубы одержали победы на выезде

Челябинский «Трактор» в упорной борьбе одолел чеховский «Витязь». Магнитогорский «Металлург» без проблем «прошел» минское «Динамо». Голкипер Василий Кошечкин записал на свой счет третий «сухарь» в сезоне.

Счет в матче «Трактора» и «Витязя» был открыт за 25 секунд до окончания первого периода. Гол «в раздевалку» оформил Виталий Кравцов, реализовавший лишнего – 0:1. В середине второй двадцатиминутки после стремительной контратаки забросил Райан Стоа – 0:2. Но за три секунды до второго перерыва хозяева льду смогли сократить отставание в счете до минимума. Челябинцы не уследили за Денисом Кокаревым, который отправил шайбу, по сути, уже в пустые ворота «Трактора».

Заключительная двадцатиминутка осталась за «Витязем». Чеховские хоккеисты смогли забить еще дважды и сравнять счет в этом матче. Дополнительное время длилось всего несколько секунд. «Витязь» ошибся при выходе из своей зоны и пропустили гол от Района Стоа. 4:3 (ОТ) – победа «Трактора».

«Тяжелая игра была, но хорошая, с движением. Очень рады, что выиграли. В плане психологии это для команды было очень нужно. Ребята молодцы, что по такой игре, даже при счете 2:3, не сдавались, старались идти вперед и были вознаграждены победой», - отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Магнитогорский «Металлург» гостил в Минске у местного «Динамо».

Первые два периода оказались безголевыми. Все решилось в заключительном отрезке матча. Дважды отличились «сталевары». По заброшенной шайбе на свой счет записали Юнас Энрот и Деннис Расмуссен. Последний забросил уже в пустые ворота – 2:0. Голкипер Василий Кошечкин записал на свой счет третий «сухарь» в сезоне.

Следующий матч «Трактор» проведет 16 ноября. Челябинцы сыграют с питерским СКА, магнитогорский «Металлург» в этот же день встретится с чеховским «Витязем».

Фото: ХК «Динамо - Минск», ХК «Трактор»