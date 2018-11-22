Южноуральские спортсменки стали призерами чемпионата мира по универсальному бою

В городе Медынь (Калужская область) завершился чемпионат мира по универсальному бою среди женщин, в котором успешно выступили две спортсменки Челябинской области. Юлия Куницына и Юлия Капитонова завоевали бронзовые медали.

Действующая чемпионка Европы Юлия Капитонова стала призером соревнований в весовой категории до 63 килограммов. Достойно выступила и ее тезка Куницына. Челябинская спортсменка также завоевала бронзу в весе до 78 килограммов.

«Наши девушки молодцы, показали характер и продемонстрировали бойцовские качества, - рассказал президент Федерации универсального боя Челябинской области Рагиб Абдуллаев. – Обе могли стать и чемпионками мира. На мой взгляд, судейство в боях с ними было не совсем объективным. Тем не менее, мы рады завоеванным медалям. Они доказывают то, что универсальный бой на Южном Урале динамично развивается и готовит спортсменов экстра-класса».

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства спорта по Челябинской области, в прошлом году Юля Куницына уже становилась чемпионкой мира, а Юлия Капитонова – серебряным призером. В нынешних соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок из 37 стран мира.