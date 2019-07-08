Золото и бронза чемпионата России по маунтинбайку у девушек из Копейска

В поселке Слюдорудник Челябинской области завершился чемпионат страны по велоспорту-маунтинбайку.

В дисциплине кросс-кантри с выбыванием чемпионский титул завоевала Эльвира Хайруллина из Копейска, бронза у ее землячки Анастасии Шарабриной.

Велогонщица из копейской СШОР-2 Эльвира Хайруллина неоднократно становилась победителем и призером чемпионатов страны по маунтинбайку.

Вот и на сей раз она стала сильнейшей в дисциплине кросс-кантри на домашнем чемпионате России. Она опередила москвичку Оксану Рыбакову. Еще одну медаль Челябинской области принесла Анастасия Шарабрина.

Обе южноуральские спортсменки завоевали путевки на чемпионат Европы, который пройдет в чешском городе Брно с 25 по 28 июля, сообщает минспорта Челябинской области.