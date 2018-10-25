65 добрых добрых дел: «Таганай» завершает волонтерский сезон

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) завершает волонтерский сезон. В этом году на благо заповедной территории потрудились более 650-ти человек, принявших участие в 65-ти акциях.

Более двадцати километров отмаркированных троп, почти три КамАЗа собранного и доставленного в центральную усадьбу мусора – таковы внушительные результаты всего лишь нескольких волонтерских акций в нацпарке. Кроме того, весь сезон добровольцы помогали очищать скалы от надписей, оставленных «туристами», пропалывали лесные культуры (от сорняков избавлено около трех гектаров будущего леса) и проводили экскурсии.

Друзья «Таганая» также сделали несколько серий фотографий, поучаствовали в акции «Письма животным» и вместе с сотрудниками национального парка напомнили его посетителям о правилах правильного туриста, призывая всех, кто идет в поход, не оставлять мусор в приютах и на тропах, а уносить его с собой.

«География наших волонтеров постоянно расширяется, сегодня к нам приезжают не только жители Златоуста, Челябинска, Миасса, но и добровольцы из Екатеринбурга, Кургана, Москвы, республики Башкортостан, - сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. - Очень радует тот факт, что среди добровольцев есть семейные и корпоративные команды, которые приезжают к нам не первый год, а также серебряные волонтеры».

С завершением лета волонтерские программы на Таганае не заканчиваются. Как отмечает пресс-служба нацпарка, 12 ноября здесь стартует третий сезон акции «Подкормите птиц!» Участвовать в ней могут все желающие.

Фото нацпарка «Таганай»