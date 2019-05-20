Алексей Текслер посадил деревья и предложил создать «Зеленый город»

Исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер посадил молодые сосенки в городском бору. Через полвека на участке бора, где вместе с горожанами трудился глава региона, появится сосновый лес.

Саженцы челябинцы посадили на том участке зеленой территории, где в 2010-м году произошел сильный пожар. Всего в день проведения акции «Всероссийский день посадки леса» жители областного центра посадили две тысячи 640 саженцев.

Как отметил Алексей Текслер, на Южном Урале от пожаров ежегодно страдает более шести тысячи гектаров леса. В самые проблемные годы – свыше десяти гектаров.

«В основном, пожары рукотворные. Поэтому, конечно, такие акции по высадке деревьев нужны, и чем больше будет деревьев, тем лучше. У нас в области ежегодно высаживается до 25-ти миллионов саженцев. Считаю, что нужно больше привлекать школьников, студентов, но делать это аккуратно, потому что в лесу есть клещи. Я предложил создать областную программу «Зеленый город» и серьезно заняться озеленением наших муниципалитетов. Инициатива должна быть поддержана нашими гражданами, общественными организациями, потому что только вместе мы сможем сделать наши города и наши леса еще более зелеными», - сказал Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за восемь лет участия в акции «Всероссийский день посадки леса» более 25-ти тысяч южноуральцев высадили свыше пяти с половиной миллионов саженцев деревьев.

В этом году на территории городского и Каштакского боров министерство экологии Челябинской области совместно с главным управлением лесами региона, а также благотворительным экологическим фондом «Моя планета» планируют высадку восьми тысяч саженцев в местах, пострадавших от лесных пожаров.

СПРАВКА

В 2010-м году на территории Челябинского городского бора произошло 174 лесных пожара. В результате деревья погибли. После создания структурных подразделений «Городской лесопарк» и «Городская пожарно-химическая станция 1 типа» число пожаров сократилось до минимума: в 2018-м году произошел один пожар, в 2017-м и 2019-м годах – ни одного.