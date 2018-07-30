Август в Челябинской области будет теплым и дождливым

В Челябинской области третий месяц лета будет теплым и дождливым.

По прогнозам синоптиков, начало месяца будет дождливым и прохладным. В дневные часы термометр покажет плюс 18-22 градуса. К середине месяца потеплеет до плюс 23-26 градусов, без существенных осадков. Конец месяца обещает быть дождливым, температура воздуха составит плюс 16-21 градус.

В метеорологии летний период заканчивается при устойчивом переходе средней суточной температуры воздуха через плюс 15 градусов в сторону понижения температуры. В северо-западных районах Челябинской области переход температуры через 15 градусов происходит во второй декаде августа, в центральных и южных районах - наблюдается в конце месяца.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в августе составляет плюс 16-17 градусов, в горных районах области – плюс 14-15 градусов. В теплые годы она достигает плюс 18-22 градусов, в холодные – плюс 10-14 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 33-37 градус, в Челябинске – плюс 36 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 1-4 градуса, в Челябинске – 0 градусов.

Во второй и третьей декадах августа есть вероятность возникновения заморозков в воздухе и на поверхности почвы. В августе грозы наблюдаются в течение 4-13 дней. В Челябинске в среднем за месяц грозы гремят 5 дней. Средняя продолжительность гроз в городе Челябинске 7 часов.

Август — конец лета. В народе этому месяцу даны названия «серпень», «жнивень». Дни стоят еще жаркие, но темнеет уже заметно раньше. В августе начинается сбор урожая овощей и фруктов. Самый разгар жатвы. В первый Спас — медовый — пчеловоды несут мед в церковь и там освящают его. Устраиваются крестные ходы и служатся молебны. В этот день можно есть мед. В праздник второго Спаса — яблочного — крестьяне собирали в садах яблоки, обычно им помогали дети. В этот день в церкви освящали собранные фрукты и ягоды. Потом с величальными песнями приносили плоды в дом. Последний Спас в августе — ореховый.

Наши предки наблюдали: если кроты выходят из-под земли, то ожидается ухудшение погоды. Если ласточки купаются и тревожно летают, то в гнездо, то из гнезда — быть дождю. Если листья деревьев показывают свою изнанку — быть дождю. Если лягушки прыгают на берег и квакают днем, то будет дождь. Какова погода в Ильин день, такой она будет и 27 сентября. Если 7 августа утренник холодный, то и зима ожидается холодной. В августе дуб богат желудями — к урожаю. Если в августе листья на деревьях желтеют снизу, то ранний сев будет хорошим.