Борис Дубровский: В Челябинске мобилизованы все ресурсы для борьбы с мусорными завалами

В Челябинске для борьбы с мусорными завалами выделят дополнительные средства и технику. Об этом распорядился глава региона Борис Дубровский.

О своем решении губернатор объявил на специальном совещании, состоявшемся после объезда городских дворов и улиц.

До начала совещания Борис Дубровский посетил отдельные дворы Курчатовского и Калининского районов Челябинска, лично оценив состояние дел с вывозом мусора. Маршрут был выбран на основании обращений граждан, дозвонившихся в правительство Челябинской области и обративших внимание на несвоевременное и некачественное предоставление услуги по вывозу мусора.

Борис Дубровский отметил, что сегодня фактически в антикризисном режиме ведется перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города.

«Ряд аффилированных и, уже можно сказать, недобросовестных перевозчиков отказались в одностороннем порядке продолжать свою деятельность, что и привело к накоплению отходов. Я считаю, что эти перевозчики проявили себя как социально безответственный бизнес, продемонстрировали наплевательское отношение к людям. Я уверен, что правоохранительные органы дадут компетентную оценку этим действиям. Ситуация переломлена, но остается сложной. Поставлена задача мобилизовать все ресурсы для того, чтобы закрепить положительную динамику и полностью устранить проблему», - заявил Борис Дубровский.

Решением губернатора к ранее выделенным городским властям средствам добавят еще 20 миллионов рублей для устранения проблем с вывозом мусора в Челябинске. К работе будет привлечено еще 20 автомобилей и несколько погрузчиков.

Борис Дубровский потребовал усилить координацию действий всех перевозчиков, задействованных на вывозе мусора из города, а также наладить более эффективную деятельность в ночное время. Главному управлению по труду и занятости региона поставлена задача в оперативном порядке ликвидировать дефицит в водителях категории «С». В городе продолжает сохраняться режим ЧС.