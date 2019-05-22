Челябинская городская свалка станет абсолютно безопасной… через 20 лет

Обсуждению проекта рекультивации закрытой в 2018 году городской свалки было посвящено состоявшееся в Южно-Уральском государственном аграрном университете заседание Общественной палаты Челябинской области.

Как передает присутствовавший на встрече корреспондент агентства «Урал-пресс-информ», авторитетные представители государственной власти, местного самоуправления, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области, ученые и общественные деятели региона высказали свое мнение по поводу предложенной ФГУП «РосРАО» концепции рекультивации многострадального объекта.

"Проблема ликвидации городской свалки, оператором которой выступал Горэкоцентр, волнует сегодня всех без исключения жителей миллионного южноуральского мегаполиса. По оценкам специалистов, она дает около 30% всех вредных выбросов в воздух. Наша задача сегодня – довести до населения самую точную и актуальную информацию, рассказать, как будут проходить работы по ее рекультивации, как будут осваиваться деньги. Именно для этого мы и проводом эту встречу, проводим с прямой трансляцией, чтобы каждый смог принять в ней участие", - заявил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Свозить твердые бытовые и промышленные отходы сюда начали с 1949 года, особенно интенсивная эксплуатация началась с 1957 года. Сейчас тело свалки неправильной треугольной формы занимает площадь более 55 гектаров в Металлургическом и Тракторозаводском районах Челябинска, где сосредоточено свыше 17 с половиной миллионов кубометров отходов. Высота их складирования местами доходит до 40 метров, что нередко приводит к осыпанию бортов. Общая площадь земельного участка, занимаемого свалкой, по разным оценкам может превышать 74 гектара. В теле свалки происходит непрерывное тление отходов с выделением в атмосферу метана, жидкие фильтраты поступают в почву и грунтовые воды.

Дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом» - ФГУП «РосРАО» - выиграло тендер на рекультивацию Челябинской свалки. Подготовленный компанией с привлечением специалистов ООО «Геотехпроект» проект должен получить заключение государственной экологической экспертизы.

"При разработке проекта рекультивации был учтен лучший мировой опыт, а также последние технологии, примененные на мусорном полигоне в Подмосковном Нахабино", - подчеркнул первый заместитель генерального директора ФГУП «РосРАО» Дмитрий Хватков.

Челябинская свалка включена также во всероссийский экологический проект «Чистая страна». Рекультивация челябинского мусорного треугольника обойдется, ориентировочно, в 3-4 миллиарда рублей (финансирование будет осуществляться из средств федерального, областного и местного бюджетов) и займет несколько лет. Работы предполагается производить в теплый весенне-летний период, когда многие жители Челябинска выезжают за пределы мегаполиса. В период неблагоприятных метеорологических условий рекультивация с перемещением грунта проводиться не будет.

Сейчас открытое горение отходов на территории свалки ликвидировано. В результате глубинного тления относительно свежих отходов выделяется до 4800 кубометров газов в час. За счет системы вертикальных и горизонтальных трубопроводов эти газы предполагается улавливать и утилизировать путем закрытого высокотемпературного сжигания при температуре не менее 1000 градусов Цельсия. В перспективе часть утилизируемого метана может быть использована для выработки электроэнергии на обслуживание свалки. Ориентировочно, через 20 лет после рекультивации выделение газов полностью прекратится, а инфильтраты исчезнут уже через 10 лет, что сделает территорию свалки относительно безопасной.

Расположенный здесь открытый безымянный водоем, загрязненный нефтепродуктами, предполагается полностью ликвидировать. Разветвленная система дренажных сооружений позволит раздельно улавливать осадки и инфильтрат, образующийся в объеме 150 кубометров. С применением технологии обратного осмоса эти воды будут очищаться, частично использоваться на технические нужды объекта и сбрасываться в сеть. После выравнивания поверхность свалки предполагается покрыть 40-сантиметровым слоем твердого грунта, выполнить гидроизоляцию и нанести 20-сантиметровый слой плодородной почвы, на который будут высажены многолетние травы. Сажать деревья и кустарники, а также что-либо строить здесь нельзя.

Размер ежегодных затрат на обслуживание и содержание свалки будет определен после проведения государственной экспертизы. Уже 27 мая в Челябинском Доме архитектора состоятся общественные слушания по оценке воздействия рекультивируемой свалки на окружающую среду (ОВОС).

После презентации проекта рекультивации каждый из присутствующих смог задать разработчикам документации свои вопросы. Так, члены ОП Вячеслав Скворцов и Феликс Панов попросили «РосРАО» предоставить цифры - погодовую динамику планируемого уменьшения вредного воздействия на экологию Челябинска в ходе рекультивации. «Граждане должны понимать, на сколько будет эффективна рекультивация. Насколько станет легче дышать. Хочется увидеть данные, в которых будет указано, что за первый год выбросы газа снизятся на такую-то величину, а в следующем году – на другую и так далее», - добавил Панов.

Член комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии и охране окружающей среды Ольга Шкода выразила опасения, что рекультивация свалки может привести к ликвидации расположенного на ее территории ветприемника для 200 безнадзорных животных, отловленных в рамках муниципального контракта. Начальник Управления экологии Администрации города Челябинска Алена Юшкова заверила присутствующих, что вопрос с переносом ветприемника будет решен.

Активное участие в дискуссии также приняли и.о. заместителя губернатора Челябинской области Сергей Сушков, и.о. министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев, его первый зам Яна Куприкова. Все они отметили, что альтернативы рекультивации сегодня нет, предложенный проект, хоть и вызвал ряд уточняющих вопросов, был ими одобрен.

В рамках встречи председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин и первый заместитель генерального директора ФГУП «РосРАО» Дмитрий Хватков договорились о сотрудничестве в сфере общественного контроля – ОП и представители НКО получат доступ к объекту для мониторинга всех работ.