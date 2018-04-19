Челябинская Лола, спасенная Кареном Далакяном, ушла в декрет

Челябинская львица Лола, спасенная Кареном Далакяном, готовится стать мамой. Потомство у нее появится в первый раз.

Этой новостью поделились сотрудники парка львов «Тайган» в Белогорске, куда львица Лола переехала два года назад.

«Челябинская львица Лола, спасенная Кареном Далакяном и не равнодушными челябинцами в прошлом году из рук живодеров и привезенная Кареном в «Тайган», совсем скоро станет мамой. Мы проведали сегодня проведали Лолу и Олег Алексеевич, осмотрев львицу сообщил нам, что совсем скоро Лола станет мамой в первый раз. Папа Карен, ты скоро станешь дедушкой!», – написала в социальной сети сотрудница крымского сафари-парка Татьяна Алексагина.

Сотрудница парка также добавила, что Лола по-прежнему ласкова, но своенравна, поэтому осмотр проходил с помощью «волшебного тапка» и уговоров.

Львицу Лолу нашли в сентябре 2016 года в частном развлекательном парке в Челябинской области. Львицу держали в тесной клетке, кормили только кашей, а когда Лола заболела, решили усыпить ее. Карен Даллакян вместе с другими зоозащитниками вызволили животное и отправили в челябинский Реабилитационный центр защиты диких животных и птиц «Спаси меня».

Пока львица пребывала в реабилитационном центре, ее спасители вели переговоры об отправке Лолы в Сочи, Крым и даже Мексику. В итоге представители крымского сафари-парка первыми дали согласие принять Лолу.