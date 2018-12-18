Челябинская область намерена стать инициатором создания федеральной экологической приемной

Челябинская область намерена выступить с инициативой создания федеральной экологической приемной, которая будет принимать сигналы от граждан в каждом субъекте Российской Федерации.

С таким предложение выступила руководитель экологического фонда «Моя планета» Ксения Галкина на встрече представителей общественных экологических организаций с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

По словам Ксении, за 4 года работы в приемную фонда обратилось более 20 тысяч южноуральцев с жалобами на качество атмосферного воздуха. По результатам их рассмотрения фонд выявил более 270 загрязняющих атмосферу предприятий, не стоящих на учете. Информация передавалась в надзорные органы, где возбуждались административные и уголовные дела. Кроме того, суд принимал решения по приостановке производств.

Борис Дубровский поддержал проект общественников и заявил, что представит его в рамках подгруппы «Экология» рабочей группы Госсовета, а также министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Кроме того, экоактивисты попросили губернатора вынести на рассмотрение подгруппы «Экология» рабочей группы Госсовета вопрос по оперативности попадания на предприятия общественников и надзорных ведомств для контрольных мероприятий в период неблагоприятных метеоусловий.

Общественники также обратились к губернатору с просьбой помочь им в решении данной проблемы на региональном уровне. Нередко эко-активистов и надзорные ведомства не допускают на предприятия для проведения замеров, которые бы позволили определить, как выполняются предписания по снижению объемов выбросов в атмосферу в период НМУ.