Челябинский завод стал местом притяжения нечистот

Министерство экологии региона начинает проверку сигнала о сливе нечистот в лесу у челябинского завода «КЕММА», куда о случившемся оперативно сообщили активисты движения «АнтиСМОГ».

«Мы обязательно отреагируем на поступивший звонок. Проведем проверку на месте. Хорошо, если нам предоставят и фото и видеодоказательства», - прокомментировал советник министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Движение «АнтиСМОГ» получило сообщение о сливе нечистот у территории завода сегодня, девятого октября. Подписчики группы защитников экологии ВКонтакте написали, что жидкие бытовые отходы ассенизаторские машины выливают в грунт ежедневно. На фото видно, что одно из транспортных средств имеет госномер «в111ах174».

Фото из группы «АнтиСМОГ» ВКонтакте

Как отмечают в «АнтиСМОГе», жидкие бытовые отходы чаще всего представляют собой продукты жизнедеятельности населения, которые образуются в жилищах и накапливаются в сливных (помойных) и выгребных ямах. Эти вещества вредны для человека и окружающей среды. Жидкие бытовые отходы относятся к третьему классу опасности. Экосистема в случае поражения серьезно нарушается. Время на восстановление занимает в среднем десять лет с момента принятия мер по сокращению вредного воздействия от источника.

«Данные действия являются серьезным экологическим нарушением! Поэтому поступившие данные мы направили в министерство экологии Челябинской области и Росприроднадзор с просьбой привлечь нарушителей к ответственности», - подчеркнули представители экодвижения.

«АнтиСМОГ» призывает всех, кто стал свидетелем какого-либо нарушения природоохранного законодательства, присылать информацию на Whatsapp/Viber: 8 951 777 08 08, в группы движения в социальных сетях или на номер горячей линии: 777-08-08.