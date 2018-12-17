Елистратов борется со снегом в Челябинске

Елистратову не хочется, чтобы кучи снега, которые не убираются в Челябинске, теперь прозвали его именем.

Исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов остался недоволен тем, как убирается город. В частности, его возмутили кучи снега, которые не вывозятся из областного центра.

Речь об этом шла сегодня, 17 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Под раздачу исполняющего обязанности градоначальника попал директор по строительству и эксплуатации автомобильных дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец. Уборку города Владимир Елистратов оценил на четверку.

«Почему кучи не вывозим? Когда вы с ними закончите», - возмутился Владимир Елистратов.

«Мы работаем, мы их вывозим. Избавляем город от них», - оправдался Алексей Струговец.

«Дороги сейчас в таком состоянии, что ездить можно. Но они слишком грязные. Реагентами посыпают их, но необходимо убирать. Грязь омрачает предновогоднее настроение», - отметил Владимир Елистратов.

За некачественную уборку улиц города от снега наказан один из подрядчиков. В Советском районе он рьяно принялся наводить порядок на площади Революции и забыл про дворовые территории.

«Мы его оштрафовали на 11 процентов от суммы контракта. Это порядка 200 тысяч рублей. Но контракт расторгать не стали. Мы считаем, что оснований для этого нет», - сказал глава Советского района Челябинска Владислав Макаров.

Также Владимир Елистратов дал поручение начальнику управления дорожного хозяйства сделать объезд Челябинска и лично проверить состояние городских территорий.