Глав Магнитогорска, Миасса и Златоуста обязали подмести улицы

Министерство экологии Челябинской области потребовало у властей Миасса, Златоуста и Магнитогорска разобраться с дорожной пылью. Предостережение в адрес администраций трех муниципалитетов уже направлено. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на прошлой неделе аналогичный документ получил глава Челябинска Владимир Елистратов.

Вчера, 29-го апреля, градоначальник удивил журналистов, заявив после аппаратного совещания в городской администрации, что он не в курсе требований минэкологии региона о соблюдении экологических требований к содержанию улично-дорожной сети.

Теперь в поле зрения министерства с аналогичной проблемой попали Миасс, Златоуст и Магнитогорск. От жителей этих городов также поступают многочисленные жалобы на загрязнение окружающей среды дорожной пылью. Особенно остро негативное воздействие пыли на состояние атмосферного воздуха население ощущает в периоды МНУ.

«Люди пишут, что улицы просто утопают в пыли. Власти муниципалитетов не принимают достаточные меры по уборке городских дорог, в результате чего атмосферный воздух загрязняется опасными веществами, что нарушает экологическое законодательство Российской Федерации», - подчеркнул исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В предостережениях министерства сказано, что согласно части 9 статьи 6 ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» власти городского округа являются собственниками автомобильных дорог в пределах своих территорий (за исключением автодорог федерального, регионального и межмуниципального значения, а также частных дорог), а значит несут ответственность за их содержание. Местному руководству предлагается в течение 70-ти дней принять меры по очистке улиц от пыли, иначе властям грозит штраф в размере до ста тысяч рублей.