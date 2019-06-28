Июль в Челябинской области будет теплым и дождливым

Синоптики обещают в этом году в Челябинской области жаркий и дождливый июль.

По прогнозам gismeteo, в начале месяца температура воздуха в дневные часы составит плюс 20-25 градусов, ожидаются сильные дожди и грозы. К середине лета установится жаркая погода – столбик термометра будет подниматься выше плюс 30 градусов. Во второй половине месяца жара спадет до плюс 20-23 градусов, возможны дожди, местами сильные.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в июле составляет 18-19 градусов, в горных районах области - 16-17 градусов. В 1989 году она достигала 21-24 градусов, а в 1979 году – не поднималась выше 14-17 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 36-41 градус, в Челябинске - 40 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется 0-3 градуса, в Челябинске – 3 градуса.

Осадки, как и в июне, распределяются по территории области очень неравномерно. Больше осадков выпадает в северной половине области 88-112 мм. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 64-84 мм. В Челябинске в июле 1994 года выпало 233% месячной нормы осадков, а в 2002 году – 1% месячной нормы осадков. Число дней с осадками 1 мм и более колеблется от 8 до 14.

В июле чаще наблюдаются грозы, в течение 8-19 дней. В Челябинске в среднем за месяц грозы гремят 9 дней. Наибольшее число дней с грозой – 17, наименьшее – 3 дня. В течение 28-29 дней на всей территории области в июле солнечно.

Июль — самый жаркий летний месяц. Наступает время созревания хлебов. В июле обычно начинают косить и заготавливать на зиму сено для скота. Недаром июль зовется «сенозарником». С 7 июля начинается большой покос сена. Наступает пора сбора лекарственных трав.

В народе отмечали, если июльским утром туман стелется по воде — будет хорошая погода. Если июль стоит жарким, то декабрь будет морозным. Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем установится хорошая погода.