Исследование

Качество атмосферного воздуха в Магнитогорске улучшилось
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 13:08

Магнитогорск по итогам 2018 года исключен из списка российских городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, говорится в обзоре Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). Благодаря масштабной экологической программе ММК комплексный индекс загрязнения атмосферы в городе снизится к 2025 году до низкого уровня, сообщает пресс-служба компании.

Основанием для исключения Магнитки из приоритетного списка городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в 2018 году стало улучшение экологической ситуации в городе, указывают авторы исследования. «В Магнитогорске по сравнению с предыдущим годом уменьшились концентрации бенз(а)пирена более чем в два раза», – констатируют они.

«Результаты исследования отражают последовательные усилия ММК по снижению техногенного воздействия на окружающую среду, – говорит директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Григорий Щуров. – Только в прошлом году компания успешно реализовала 84 экологических проекта с общим объемом финансирования 8,967 млрд рублей, что почти на треть больше аналогичного показателя предыдущего года».

С 2015 года на Магнитогорском металлургическом комбинате осуществляется стратегическая инициатива «Чистый город», которая позволит к 2025 году снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы города до уровня ниже 5 единиц. В рамках данной инициативы компания в последние годы завершила реконструкцию сероулавливающих установок в аглоцехе с общим объемом инвестиций более 4 млрд рублей, модернизировала газоочистную установку в электросталеплавильном цехе с общим объемом инвестиций 1,9 млрд рублей, построила системы аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10 стоимостью 1,2 млрд рублей.

В июле этого года ММК запустил новую аглофабрику с общим объемом инвестиций около 30 млрд рублей, построенную с применением новейших экологичных технологий. Благодаря этому удастся сократить выбросы пыли в агломерационном производстве в два раза, диоксида серы – в четыре раза, бенз(а)пирена – в 16 раз. На очереди – строительство комплекса новой коксовой батареи, с запуском которой будут выведены из строя пять старых батарей. В общей сложности экологические проекты ММК позволят компании к 2025 году уменьшить выбросы в атмосферу на 26,3 тыс. тонн год, что совместно с городскими мероприятиями обеспечит снижение на 20% совокупного объема выбросов по Магнитогорску.

Общие затраты ПАО «ММК» на природоохранную деятельность в период с 2000-го по 2018 годы превысили 58 млрд рублей. До 2025 года компания направит на эти цели еще более 38 млрд рублей, включая 21,7 млрд рублей – на воздухоохранные мероприятия.

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