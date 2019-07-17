Присылайте свои новости

В Магнитогорске Челябинской области в преддверии визита президента Владимира Путина установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в Магнитогорске с 18 часов 18 июля по 14 часов 19 июля объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

В такой период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей

НМУ также прогнозируются в Коркино, Челябинске, Карабаше и Златоусте.

Южноуральцам советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Горожанам также рекомендуют по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Управление Росприроднадзора убедительно просит руководителей промышленных предприятий взять под личный контроль выполнение мероприятий, утвержденных в составе ПДВ, по снижению негативного воздействия на окружающую среду в период действия НМУ.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.