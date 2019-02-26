Минэкологии: в Челябинской области существенно сократились выбросы в атмосферу

В Челябинской области за последние четыре года объемы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников сократились на 134 тысячи тонн в год.

Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ на одного жителя наблюдался в 2012 году - 194 килограмма. В 2017 году этот объем составил 152 килограмма, что на 27,6 процента меньше. Основные источники загрязнения окружающей среды на Южном Урале - это стационарные источники и автотранспорт. На их долю приходится 66,1 процента и 33,9 процента выбросов соответственно, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства экологии региона.

Что касается стационарных источников, то за последние десять лет в Челябинской области сложилась устойчивая тенденция снижения выбросов загрязняющих веществ, отходящих от них. С 2013-го по 2017-й год эти объемы сократились с 666,7 до 532,7 тысячи тонн в год.

Решается и проблема снижения выбросов от автотранспорта. По инициативе губернатора региона Бориса Дубровского в области реализуется программа постепенного перевода общественного транспорта на газомоторное топливо. В полном объеме она должна быть реализована к датам проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Еще одна инициатива губернатора Челябинской области - федеральный закон о квотировании выбросов в атмосферу. Закон будет рассмотрен в весеннюю сессию Государственной Думы РФ. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 20-го февраля 2019-го года.

Кроме того, текущие затраты на охрану атмосферного воздуха в Челябинской области увеличиваются за счет собственных средств бюджета. В 2013-м году они составляли 2 558 897 тысяч рублей, а в 2017 году - уже 3 161 094 тысячи рублей. Расширяется сфера экологического контроля: федеральное статистическое наблюдение «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2017-й год охватывает уже 620 хозяйствующих субъектов по сравнению с 484-мя в 2013-м.

Как отметил член Общественной палаты Челябинской области Феликс Панов, качество состояния окружающей среды, качество воздуха в регионе является одним из основных направлений в работе регионального правительства.

«При этом акцент не только на экологическом аспекте, но и связке с экономикой региона и страны. В области уже реализуются законодательные инициативы Бориса Дубровского по стимулированию предприятий к использованию наилучших доступных технологий, постоянному обновлению промышленных производств, выявлению нарушителей, в тесном сотрудничестве с общественными активистами и экологами, а также обновление система мониторинга качества атмосферного воздуха. Эта работа уже дала свой положительный эффект- количество выбросов в атмосферу снизилось», - подчеркнул Феликс Панов.

Директор экологического фонда «Моя планета», руководитель областной экологической приемной Ксения Галкина отметила, что по сравнению с 2013-м в 2018-м году количество жалоб граждан на загрязнение воздуха снизилось наполовину.

«Если раньше мы получали обращения каждую неделю, то сейчас обращения бывают раз в месяц, а иногда и реже. В последние два года большое количество обращений мы фиксируем только в дни, когда устанавливаются затяжные НМУ», - заверила Ксения Галкина.