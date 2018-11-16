Министр Кобылкин попросил руководство области и города беречь свалку как зеницу ока

В пятницу, 16 ноября, во время посещения закрытой городской свалки министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин попросил руководство Челябинска беречь свалку, как зеницу ока. Не дай Бог, случится загореться годами накопленному мусору, город задохнется в угаре.

В сентябре этого года свалку по распоряжению челябинских властей удалось закрыть. Мусор стали вывозить на мусорный полигон в Полетаево. В городе на фоне новшества случился «мусорный коллапс».

«То, что случилось после закрытия городской свалки, не говорит о неправильных действиях местных властей, - сказал Дмитрий Кобылкин. – Кто-то на этом событии решил поиграть и заработать. В короткие сроки челябинские власти справились с этой проблемой».

Министр природных ресурсов и экологии оценил масштабы предстоящей рекультивации городского полигона ТБО. На рекультивацию городской свалки запланировано потратить более трех миллиардов рублей. Работы намечено начать в марте следующего года. Однако на сегодняшний момент пока нет ни самого проекта, ни организации, которая будет выполнять все работы.

«Рекультивацией городской свалки в Челябинске будет заниматься серьезная организация, - продолжил министр. – Случайных людей и организаций на городской свалке не будет. Чтобы было потом, с кого спросить».

Министр природных ресурсов обратился к властям и попросил организовать круглосуточную охрану бывшего полигона бытовых отходов, а также постоянное дежурство на свалке пожарных расчетов.

«Не дай Бог, свалка летом загорится, - предостерег чиновников Кобылкин. – Ваш город задохнется от угарного газа».

После осмотра городской свалки, на выезде, министр Кобылкин пообщался с членами экологического патруля, пообещал помочь, если у тех возникнут трудности и пожелал стойкости и выносливости во время дежурства.