На Таганае подкормят 1064 зайца
На Черной скале национального парка «Таганай» (Челябинская область), являющейся одним из самых посещаемых маршрутов заповедной территории, оборудуют подкормочные площадки для зайцев. Это позволит увеличить вероятность встреч туристов с животными.
Пробные выкладки - сено в тюках и овес - уже были сделаны этой зимой.
Зайцы «угощение» оценили: фотоловушки, установленные возле двух подкормочных площадок, зафиксировали регулярные визиты туда, по меньшей мере, шести животных.
«В зимнем сезоне 2019-2020 годов, с ноября по май, мы будем вводить прикорм для животных, обитающих в этом районе. Здесь особенно высокий снежный покров, а основа рациона зайцев-беляков - веточный корм, и зимой им очень сложно добыть себе пищу, - сообщила заместитель директора национального парка «Таганай» по науке и развитию Эльвина Новоселова. - Эти меры позволят привлечь животных. Заячьи следы на снегу можно было наблюдать вдоль тропы на Черной скале уже нынешней зимой, в следующем году наверняка станут возможны встречи с животными».
Для обитателей национального парка в районе Черной скалы организуют и летние «столовые». В «меню» будут зерновые культуры - ими засеют открытые участки, в том числе и те, которые видно со смотровых площадок. Это должно понравиться не только зайцам, но и копытным, а также птицам - например, глухарям.
По данным зимнего маршрутного учёта 2019 года, на территории национального парка «Таганай» обитают 1064 зайца-беляка и 234 лося.