На Таганае распустились первые ветреницы и зацвели подснежники

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) вчера, 19-го апреля, в свой праздник зацвели подснежники и распустились первые ветреницы.

«Второе название подснежника – галантус. Это род многолетних трав семейства Амариллисовые. А нежные первоцветы, которые мы привыкли видеть весной на таганайских солнцепеках, - это ветреницы. В парке их произрастает пять видов: лесная, дубравная, пермская, алтайская и уральская», - пишет официальная группа «Таганая» ВКонтакте.

Сотрудники нацпарка рассказывают, что самая распространенная – ветреница дубравная, и она зацветает только на 10-12-й год жизни. Любит сырые смешанные леса, заросли кустарников и опушки, требовательна к влажности и богатству почв, не переносит застойное увлажнение и плохую аэрацию.

Пермская ветреница растет в горных тундрах, подгольцовых редколесьях и лугах, горных темнохвойных лесах, полянах и опушках. Этот вид - высокогорный и горно-таежный эндемик Урала.

Ветреница уральская предпочитает ольховые и черемуховые заросли в долинах рек, пойменные луга и лесные поляны и является лесным эндемиком Урала. Занесена в Красные Книги России и Челябинской области.

«В этом году первые ветреницы распустились 19-го апреля, у дороги к роднику в Центральной усадьбе. Это позже, чем обычно – весна задержалась. Но придет тепло, и они появятся везде, став первым украшением проснувшегося после зимы леса», - обещают в нацпарке.

Фото «Таганая» ВКонтакте