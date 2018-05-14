На Таганай вновь прилетели гагары. Птиц ожидал неприятный сюрприз – две трети водохранилища до сих пор подо льдом.

Пара птиц, с середины двухтысячных годов облюбовавшая Тесьминское водохранилище, вернулась с зимовки.

Правда, в этом году гагар ожидал неприятный сюрприз – две трети водохранилища до сих пор подо льдом. Между тем, по «графику» птицам пора гнездоваться. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

«Пара в растерянности плавает на свободной ото льда воде. Этим птицам необходим простор и разгон для взлёта, а его пока нет. Надеюсь, проблема решится, и гагары смогут приступить к устройству гнезда. В прошлом году они вывели здесь потомство», - рассказала научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа.

Вместе с гагарами на Тесьминском водохранилище замечены две пары гоголей. Эти птицы тоже прилетают в национальный парк в течение нескольких лет. В отличие от гагар, строящих гнёзда вплотную к воде, гоголь обыкновенный предпочитает селиться на деревьях и только в редких случаях занимает заячьи норы или прячет свой «дом» между корнями.