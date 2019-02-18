Наступающей ночью можно будет наблюдать главное суперлуние 2019 года

В ночь на 19 февраля 2019 года при ясной погоде можно наблюдать главное суперлуние 2019 года - самую большую и близкую Суперлуну в этом году.

Как пояснили в московском планетарии, в эту ночь Луна окажется на самом минимальном в 2019 году расстоянии от Земли. В 12:07 (по московскому времени) 19 февраля Луна подойдет к Земле на расстоянии 356 тысяч 761 километр, а в 18:54 (по московскому времени) произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов.

В планетарии пояснили, суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения перигея и полнолуния бывают довольно редко.

Первое суперлуние в 2019 году произошло 21 января и совпало с полным затмением Луны. Разница между перигеем и полнолунием 21 января составила около 15 часов.

Положение, когда Луна бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли, астрономы называют перигеем, на максимальном – апогеем. Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров. Среднее расстояние от Земли до Луны 380 тысяч километров.

Фото: московский планетарий