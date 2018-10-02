Остров Веры в Челябинской области ждет любителей старины

Жителей и гостей Челябинской области приглашают окунуться в особую атмосферу острова Веры, что в северо-западной части озера Тургояк. Экскурсионный маршрут официально открыли в минувшую пятницу, 28 сентября, приурочив это событие к празднованию всемирного дня туризма.

Почетное право разрезать красную ленту предоставили первому заместителю министра экологии региона Ирине Хариной и директору ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александру Лагунову.

Поездка на остров обещает стать запоминающейся. Здесь располагаются объекты культурного наследия регионального значения - мегалитические сооружения, являющиеся одним из наиболее впечатляющих археологических памятников. Понятие «мегалитические сооружения» подразумевает под собой самые разнообразные каменные конструкции, в том числе дольмены, аллеи менгиров, скальные и галерейные гробницы.

Интересна и легенда этой уникальной частицы суши. В 19 веке на острове располагался старообрядческий скит, который, по легенде, основала монахиня Вера. Она же, согласно преданию, и построила конструкции с помощью местного рыбака. На самом же деле этот скит был более крупным и состоял из нескольких землянок, что свидетельствует о довольно большой старообрядческой общине.

«Остров Веры» - яркий, но далеко не единственный туристический маршрут в Челябинской области, на который стоит обратить внимание. Южный Урал богат интересными уголками природы. Неудивительно, что в нашем регионе решили провести церемонию вручения своеобразного туристического «Оскара» - первой туристской премии «На Южный Урал».

Как сообщает пресс-служба Центра развития туризма Челябинской области, премия-2018 будет состоять из семи номинаций: «Южный Урал событийный» (за лучшее событийное мероприятие); «Лучшее – детям!» (за вклад в развитие детского туризма в Челябинской области); «Кадры решают все» (за личный вклад в развитие туризма в Челябинской области); «Мал золотник, да дорог» (за вклад в развитие туризма муниципального образования); «О спорт, ты – жизнь!» (за лучшее туристическое событие в области спорта); «Туризм в объективе» (за лучший фоторепортаж о Южном Урал/об отдыхе на Южном Урале) и «Успешные примеры – лучшие наставники» (лучшие практики в сфере туризма в Челябинской области).

Всего на премию номинированы более 70 специалистов и организаций, среди которых национальные парки, центры активного отдыха, музеи, контактные зоопарки.

Фото с сайта ООПТ Челябинской области