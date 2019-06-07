Присылайте свои новости

Специалисты ООО Малое инновационное предприятие «Бюро охраны природы» до конца 2019 года будут проводить экологический мониторинг озера Тургояк (Челябинская область). Поручение по исследованию состояния «жемчужины» Южного Урала было дано главой региона Алексеем Текслером.

Как сообщает минэкологии, специалисты оценят экологическое состояние озера, исследуют пробы воды и обитающих в ней микроорганизмов. Им также предстоит дать свою оценку уровня негативного воздействия на экосистему Тургояка. Полученные данные сравнят с результатами более ранних наблюдений, которые проводились в 2006 и 2013 годах. На основе полученных результатов и сделанных специалистами выводов минэкологии будет принимать решение о необходимости внесения изменений в Положение о памятнике природы Челябинской области озере Тургояк.

Кроме того, министерство намерено привлечь экспертов и общественников к решению вопросов сохранения Тургояка.

«Минэкологии собирает рабочую группу из ученых, представителей общественности и просто неравнодушных жителей Миасса по выработке концепции сохранения озера Тургояк и решению всех наболевших вопросов», - сообщил исполняющий обязанности министра экологии Сергей Лихачев.

Антропогенная нагрузка на Тургояк будет оцениваться и в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Как пояснил начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков, будет оценен туристический поток с целью распределения дальнейшей нагрузки и внедрения дополнительных мероприятий по сохранению озера. Кроме того, пройдут дополнительные проверки с целью ограничения заезда автомобилей на территорию памятника природы вне дорог с твердым покрытием.