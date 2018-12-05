По Снежинску бродит медведь-шатун

Дикий хищник решил залечь в спячку на территории закрытого города. Приход в Снежинск голодного косолапого пришельца напугал местных жителей.

Видео блуждающего в лесном массиве бурого медведя появилось в социальной сети «Снежинск сегодня». На кадрах видно, что он уже облюбовал себе место для спячки. Появление хищника вызвало неоднозначную реакцию среди местного населения. Кто-то откровенно испугался хищника, а вот заядлые охотники пытаются получить разрешение на отстрел медведя-шатуна. Место возле лежанки медведя уже вытоптано людьми.

«Его вывезти необходимо либо в заповедник, либо на ферму какую. Мишак очень неудачное место выбрал для спячки, рядом загруженные дороги, пожарные части, сирены воют», - написал в социальной сети местный житель Александр Арефьев.

«И я за то, чтобы вывезти в заповедник. Что, ни одного специалиста по отлову в окрестностях нет, правда? Если медведь и правда никого не трогает, то разве он виноват, что люди иногда гораздо хуже зверей?», - интересуется Яна Злоказова.

«На совещании в администрации рассматривался вариант усыпления животного с целью его перемещения за границу ЗАТО. Однако в городе нет специалистов, способных правильно провести эти процедуры. Неужели нигде нет специалиста, сомневаюсь. Вблизи столько заповедников, зоопарков и не могут найти специалиста. Стоит приложить усилия и завести в город бригаду специалистов по отлову и вывезти. Кого не надо всех в город завозят, а родственника или специалиста по медведям нельзя или проще сказать, что нет. Народ допрыгается на граблях, и не дай бог», - написала Людмила Ермакова.

Вопрос о том, что делать с заблудшим в Снежинск медведем, действительно обсуждался на совещании в администрации города. Глава Игорь Сапрыкин отметил, что самый простой путь – убить животное, но главное - сохранить природу и жить гармонично людям и зверям.

Власти призывают жителей не выходить в лес, не тревожить зверя, а дать ему спокойно проспать зиму, чтобы весной он смог уйти.