Почтальоны переобулись

Почтальоны Челябинской области обеспечены противоскользящей подошвой с протекторами. Съемные шипованные подошвы помогают снизить уровень травматизма в зимний период.

Противоскользящие устройства представляют собой специальные накладки с небольшими шипами. Они фиксируются к любой обуви. Подошвы выполнены из морозостойкой резины и выдерживают температуру до минус 40 градусов.

«Челябинский филиал Почты России закупает противоскользящие подошвы на протяжении десяти лет. Специалисты по охране труда предприятия также следят за тем, чтобы все почтальоны были обеспечены зимней спецодеждой», - сообщили в пресс-службе челябинской почты.

В этом году в преддверии зимнего сезона было приобретено более 1000 пар утепленных ботинок и сапог. Охране труда на предприятии не случайно уделяют большое внимание. Почтальоны работают при любых погодных условиях, чтобы клиенты всегда вовремя получали выплаты и корреспонденцию.