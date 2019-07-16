Под Ашой дорожные рабочие «закатали» в асфальт лес

После ремонта дорожного полотна на трассе М5 неподалеку от Аши (Челябинская область) рабочие высыпали неиспользованный асфальт в лес. Общественники написали жалобу в прокуратуру.

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители Челябинской области, обнаружившие, что на обочинах дороги на поселок Сухая Атя образовались кучи неиспользованного асфальта, который рабочие не успели использовать и оставили засыхать или же высыпали в лес.

Активисты «Гражданского патруля» обратились с жалобой в прокуратуру Челябинской области и в министерство экологии с просьбой провести проверку в отношении неисполнения своих обязанностей работниками, осуществляющими укладку асфальта на трассе и привлечь виновных лиц к ответственности, а также проверить заказчика данных работ по укладке асфальта на трассе М5.