Присылайте свои новости

Полицейские Челябинска вышли в рейды по городским пляжам
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 13:22
Автор: 
Инна Шемаева

С наступлением купального сезона полицейские Челябинска проверяют городские водоемы, официальные и «дикие» пляжи. Цель рейдов – профилактика и предотвращение несчастных случаев на воде.

С начала летнего сезона 2019 года полицейские Челябинска провели порядка провели порядка двадцати рейдов по местам массового купания горожан. Стражи порядка выявили 17 правонарушений, большая часть из которых – это распитие спиртных напитков и употребление наркотиков и психотропных веществ.

«Полицейские предупреждают граждан, во избежание несчастных случаев на воде: купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах, не оставляйте детей без присмотра и помните, купание в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено», - говорит сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

«Пляжная» статистика неутешительна. Сначала 2019 года в области утонуло 40 жителей, в том числе 12 детей. По погибшим на воде детям превышение идет в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вот несколько примеров трагедий на воде за последние несколько дней.

14 июля на озере Мыркай, в Красноармейском районе с отцом на надувном матрасе плавал трёхлетний ребенок. В результате матрац перевернулся и они оба утонули. 15 июля на озере Кум-Куль утонул 17-летний подросток. В этот же день на озере ЯУ-Балык возле деревни Тугузбаева утонула девятилетняя девочка. Она купалась без присмотра взрослых.

Несмотря на весь комплекс проводимых профилактических мероприятий и произошедшие трагедии южноуральцы продолжают грубо нарушать правила безопасного поведения на водных объектах. В связи с этим глава региона Алексей Текслер поручил увеличить число рейдов и патрулирований мест, где, несмотря на запрещающие аншлаги, люди продолжают отдыхать и купаться. К профилактической работе предлагается привлечь волонтеров. Главная задача – достучаться до южноуральцев через СМИ и социальные сети, и еще раз попытаться объяснить людям, к чему может привести их беспечность. Также Алексей Текслер отметил несовершенство действующей системы профилактики и обеспечения безопасности людей на водоемах, которую необходимо менять и искать новые и нестандартные методы профилактики.

Как сообщили в региональном полицейском главке, по инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области Андрея Сергеева будут организованы дополнительные мероприятия, направленные на недопущение чрезвычайных ситуаций на водоемах.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
пляжи
Алексей Текслер
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