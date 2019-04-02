Пожароопасный сезон в лесах Челябинской области установлен с 5 апреля

В 2019 году пожароопасный сезон в лесах Челябинской области будет установлен на 10 дней раньше предыдущего года - с 5 апреля.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства области Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте правительства.

Напомним, пожароопасный сезон 2018 года в лесах Южного Урала длился 200 дней - начался 15 апреля и был завершен 1 ноября. Сложная лесопожарная обстановка складывалась в Аршаяшском, Брединском, Красноармейском, Кунашакском, Октябрьском, Пластовском, Сосновском, Троицком, Увельском, Чебаркульском муниципальных районах и Кыштымском городском округе. На этих территориях произошло 62 % от общего количества пожаров.

В муниципалитетах сформированные мобильные бригады будут патрулировать леса для выявления очагов возгорания. Также мониторинг лесопожарной ситуации будет осуществляться авиацией и системой космического мониторинга лесных пожаров.

Для локализации и ликвидации лесных пожаров в пожароопасном сезоне этого года будет применяться лесопожарная машина.