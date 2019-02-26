Прокуратура обещает поймать и наказать виновных в горении свалки на Розе

В Челябинской области прокуратура обещает поймать и наказать лиц, виновных в горении свалки в поселке Роза Коркиного муниципального района, официально закрытой с 1 января 2019 года в связи с переходом всей страны на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Однако и после официального закрытия розинская свалка продолжает доставлять местным жителям неудобства. Сегодня утром, 26 февраля, после некоторого перерыва коркинский поселок и его окрестности снова накрыло запахом гари и туманом явно неприродного происхождения. К обеду вонь прошла, но неприятный осадок у людей остался.

Фото местных жителей, из социальных сетей

Прокурор города Коркино Евгений Тараненко рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что в настоящее время продолжается проверка фактов задымлений на розинской свалке (ее проведение может занять до тридцати дней), выявляются причины происходящего.

Надзорное ведомство осуществляет регулярные выезды на свалку, в том числе с представителями местной администрации и руководством «Коммунального сервиса». Данная фирма занимается сбором и транспортировкой отходов в поселке Роза. Собранный мусор ООО «КС» (является исполнителем услуг согласно контракту, заключенному с ним региональным оператором - Центром коммунального сервиса - прим.) с 1 января 2019 года обязан вывозить на полигон Полетаево. Тем временем, местные жители считают, что свалка периодически пополняется новым мусором и что отходы тлеют.

«Мы проводим проверку на основании нескольких обращений, одно из которых поступило в региональную прокуратуру от представителей Народного фронта, проводим совещания и выездные проверки, о которых заранее не сообщаем - должен быть эффект неожиданности, внезапности, чтобы нарушители, если они есть, не успели подготовиться к нашему визиту. В случае если факты нарушений законодательства будут выявлены, меры реагирования обязательно последуют. Пока больше ничего комментировать не могу. Работа ведется», - отметил Евгений Тараненко.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на прошлой неделе эксперты ОНФ, побывав на розинской свалке, выявили нарушения санитарного законодательства. Общественники констатировали, что границы санитарно-защитной зоны не соблюдены (расстояние от свалки до ближайших жилых домов составляет менее полукилометра); качество атмосферного воздуха и почвы в зоне влияния свалки не контролируется; происходит самовозгорание бытовых отходов.