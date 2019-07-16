Присылайте свои новости

В пятницу, 19 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 24 градуса, влажность воздуха 49%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 30-32 градуса, по области – плюс 30-35 градусов, на севере – до плюс 27 градусов. Ночью – плюс 14-19 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 39 минут, заход - в 21 час 20 минут. Долгота светового дня - 16 часов 41 минута. Луна стареющая.

По народному календарю Сысоев день.

На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице. «Сысой (Сисой) — ходи по росе босой», — говорили в народе.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Ульяна, Федор.

Олеся Денисова