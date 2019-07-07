Присылайте свои новости

На территории семи городов Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Усугублять ситуацию будет аномальная жара.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Магнитогорске, Сатке и Аше режим «черного неба» прогнозируется до 14 часов субботы, 20 июля.

В Челябинске, Карабаше, Златоусте и Коркино НМУ первой степени опасности продлятся до 19 часов субботы.

Кроме того, отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности – до 19 часов 20 июля.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Южноуральцам советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Администрациям городов, где объявлены НМУ, предписано обеспечить выполнение конкретных мероприятий в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий: запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в управление Росприроднадзора по телефону 8-351-237-81-83 или 7 (908)094-00-64, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора.