Сакура в Челябинске нынче припозднилась, но зацвела

В Челябинске в городском саду имени Пушкина наконец-то зацвела сакура.

Диковинная на Южном Урале гостья страны восходящего солнца обычно зацветает в середине второй декады мая.

А нынче из-за затяжной весны и бесконечных арктических ветродуев японская вишня нарушила все графики и оформилась в бутоны дня три-четыре назад. А сейчас распускает цвет. Но видно, что множество лепестков побиты холодным ветром.

Появилась сакура в саду около 20 лет назад. Поначалу два куста росли на открытом месте в тени лип напротив главного входа. Здесь им пришлось несладко – рвали цветы и ветки почем зря. Кусты перенесли в более спокойное место – в летний театр, обустроили ограждение.

И радует она глаз посетителей сада, согревает душу, став объектом бесчисленных фотосесиий.