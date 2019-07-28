Сергей Сушков: В 2019 году нам необходимо снизить выбросы загрязняющих веществ на два процента

О ходе реализации в Челябинской области национального проекта «Экология» на совещании, которое прошло в южноуральской столице при участии полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Национальный проект «Экология» состоит из 11 федеральных проектов. Челябинская область реализует семь проектов: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов».

«К 2021 году будут ликвидированы несанкционированные свалки в Магнитогорске, Златоусте и Челябинске. Основным показателем 2019 года является наличие разработанной проектно-сметной документации по рекультивации челябинской городской свалки с необходимыми экспертизами», - сказал Сергей Сушков.

Сейчас тело челябинской свалки вовсю готовят к основному этапу рекультивации - в настоящее время происходит выравнивание грунта на ее вершине. По словам исполняющего обязанности министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, первый, подготовительный этап ФГУП «РосРАО» проводит очень активно, из графика не выбивается. Основной этап работ предусматривает окончательное формирование тела свалки, которая по всему периметру (на площади в 55 гектаров) будет накрыта специальным защитным экраном толщиной в один метр, а также устройство систем дегазации (свалочный газ будет обезвреживаться на факельных установках) и сбора и очистки фильтрата и поверхностных стоков.

«Потом этими зелеными холмами челябинцы будут гордиться. В Испании на свалке вообще создают парки, куда местные жители возят отдыхать своих детей», - сказал Сергей Лихачев.

Завершение технического этапа рекультивации предусмотрено на 2020 год, биологический этап рекультивации – 2021 год.

«По объекту накопленного вреда на мазутохранилище в Златоусте разработан проект рекультивации, на который получено положительное заключение государственных экспертиз, объект включен в реестр объектов накопленного вреда, заявка на получение федерального финансирования в 2020 году на рекультивацию в установленном порядке направлена в Минприроды России», -= рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Рассказал Сушков и о реализации проекта «Комплексная система обращения с ТКО»

«Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию проекта в 2019 году отсутствует, что не позволяет получить федеральное финансирование на его реализацию. Финансовые соглашения не заключены в целом по регионам. В текущем году предусмотрена финансовая поддержка из областного бюджета на оснащение мест накопления отходов контейнерами в размере 100 миллионов рублей. В настоящее время Министерством экологии заключены соглашения с 31-им муниципальным образованием на предоставление субсидий из областного бюджета», - сказал Сергей Сушков.

В Челябинске реализуется проект «Чистый воздух». Его цель - кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.

«В 2019 году Челябинской области необходимо снизить выбросы загрязняющих веществ на 2 процента. Снижение выбросов в указанных городах Челябинской области предусмотрено за счет мероприятий предприятий (стационарные источники), развития газомоторного и электротранспорта, ликвидации двух свалок в границах городов (Челябинская и Магнитогорская), ликвидации эндогенных пожаров в Коркинском угольном разрезе», - сказал Сергей Сушков.

В настоящее время размещены торги на поставку 66 газомоторных автобусов для нужд города Челябинска. На 2019 год предусмотрена разработка проекта эффективной системы мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха. Принят региональный закон о снижении на 50% транспортного налога для владельцев грузового и автобусного транспорта, перешедших на использование газомоторного топлива.

«Объявлено четыре аукциона на поставку 66 автобусов общей стоимостью в 761 миллион рублей. Торги по ним пройдут 30 июля», - сообщили в администрации Челябинска.

А еще согласно отчета чиновников в рамках проекта «Чистая вода» к системе водоснабжения будет подключен поселок Смолино, произойдет реконструкция системы водоснабжения Красногорского городского поселения, будет очищен городской пруд в Златоусте и река Миасс в Челябинске.