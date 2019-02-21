Судьба нового ГОКа под Миассом станет известна после геологоразведки

Власти Челябинской области оценивают проект Круглогорского горно-обогатительного комбината (ГОКа) в районе горы Круглая в Миассе как перспективный для региона. Большинство жителей выступает категорически против, готовит петиции и собирает подписи. А руководство ГОКа начало набор первых сотрудников.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что между правительством региона и инициаторами проекта по разработке Круглогорского месторождения соглашения не заключались.

«Оцениваем этот проект как востребованный для региона», - прокомментировал Борис Дубровский.

По его словам, компания (ООО «Круглогорский ГОК» - прим. ред.) является держателем лицензии на право пользования недрами. В настоящийц момент компания проводит геологоразведочные работы. «Только после завершения геологоразведки можно будет говорить о том, будет ли реализовываться проект и какого масштаба», - подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, в ноябре 2018 года администрация Миасса заключила соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО «Круглогорский ГОК». Инвестор планирует реализовывать проект с 2018 по 2027 год. Будет создано не менее 40 рабочих мест. Инвестиции - порядка 700 миллионов, сообщили в мэрии.

ГОК появится в районе горы Круглая по автодороге М-5 «Урал». Инвесторы уже получили в свое распоряжение два федеральных участка и намерены получить еще третий. Но пока он относится к категории земель сельхозназначения. И для смены категории необходимо провести публичные слушания и внести изменения в Генплан. В декабре 2018 года представители ООО «КГОК» обратились в администрацию Миасса с вопросом о внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки

Информацию о проведении слушаний разместили на сайте мэрии (и ее практически никто не заметил). Кроме того, в одном из кабинетов управлении архитектуры и градостроительства была открыта экспозиция, где все желающие могли ознакомиться с вынесенными на слушания проектами решений. Но и это событие осталось незамеченным. Экспозиция действовала до 18 февраля 2019 года. Именно в этот день собирались по-тихому провести слушания. Но эта попытка была сорвана. Дана новых слушаний пока не назначена.

А пока вопрос ГОКа решается в чиновничьих кабинетах неравнодушные миассцы организовали сбор подписей в электронной версии петиции и на бумажном носителе, пишут письма главному редактору Экологического вестника России.

В нескольких километрах от будущего ГОКа расположены село Смородинка, поселок Нижний Атлян, поселок Ленинск, сады «Родничок», «Калинушка» и «Лиственный». Завтра Смородинка, Черновское, Ленинск планируют на собрании в Смородинке начать сбор подписей против строительства ГОКа.

Депутат Заксобрания Дмитрий Рябов создал рабочую группу по вопросам целесообразности строительства ГОКа. «Собственники ГОКа живут не Миассе и им не понять ту особую ментальность и гордость за свой город, которая присуща каждому жителю Миасса», - считает парламентарий.

«Воду чистую будут брать из реки Миасс (ее надо очень много для ГОКа) а сливать с химией будут обратно в реку... И вся эта гадость потечет в городской пруд, потом через весь город в Поликарповский пруд... Ветер юго-западный у нас всегда, будет по долине всю гадость от взрывов и пыль от дробилок задувать в город», - пишет Юрий Лубенков (стиль и пунктуация автора сохранены).

Глава Миасского городского округа Григорий Тонких успокаивает горожан и заверяет, что проект не будет реализован «без оценки нанесения вреда окружающей среде, проведения государственной экологической экспертизы и учёта мнения жителей».