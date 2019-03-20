Свалку на Розе если и потушат, то нескоро

Жители коркинского поселка Роза (Челябинская область) по-прежнему в большой беде. Свалка, а точнее полигон для ТБО, продолжает гореть. Воздух над Розой и ее окрестностями отравлен - дышать становится все труднее. Когда этот ужас закончится - неизвестно.

Фото и видео: Геннадий Федосеенков

Деньги на ликвидацию возгораний отходов ТБО на розинском полигоне власти Коркинского района все-таки выделили - триста тысяч рублей (тем временем свалка горит немногим менее трех месяцев, с конца декабря 2018-го). Вчера, 19 марта, Совет депутатов Розинского городского поселения, экстренно собрав заседание, внес изменения в свое ранее утвержденное решение о бюджете Розы, увеличив его доходную часть на вышеназванные триста тысяч.

Изменения внесены, но освоение денежных средств начнется не сегодня, не завтра и даже не послезавтра – в лучшем случае через полтора месяца, после завершения всех установленных законом процедур, последней из которых является проведение аукциона по выбору исполнителя и заключение контракта с ним. Какие меры конкретно будут предприняты в части ликвидации возгораний, сегодня никто сказать не берется.

Жители Розы понимают, что спасение придет нескоро, поэтому не собираются сидеть сложа руки, а собираются и дальше бороться за чистый воздух для себя и своих детей, обращаться во все новые и новые инстанции. Пока просьбы розинцев о помощи напоминают глас вопиющего в пустыне. Люди кричат, что им нечем дышать, но их никто не слышат.

Ситуация на Розе очень напоминает ту, что до недавнего времени складывалась на озере Курочкино копейского поселка Старокамышинск, жители которого задыхались вследствие горения шлакоотвалов и угольной пыли в котловане осушенного водоема. Копейск в результате такого бедствия объявили зоной ЧС, к решению проблемы подключился тогдашний губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Жителям Розы не стоит отставать – им надо обращаться за поддержкой к временно исполняющему обязанности главы региона Алексею Текслеру. Вдруг услышит и поможет?! Оказание помощи поселку, реальный вклад в улучшение экологической ситуации в регионе могли бы стать отличным началом его политической карьеры на Южном Урале.

«Старокамышинцев услышали на региональном уровне. Почему же никто не слышит нас? Розе нужна конкретная помощь. И как можно быстрее. Пока дело дойдет до освоения средств, мы тут все задохнемся. К тому же скоро начнется дачный сезон – наши сады тоже рядом со свалкой», - посетовали местные жители в разговоре с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ».

Если убрать проблемы экологии и пугающую близость официально закрытого за ненадобностью коркинского разреза (несколько лет назад часть жителей поселка даже переселили из-за угрозы обрушения его бортов), то люди могли бы жить да радоваться: Роза является зеленой, удобно расположенной (рядом два города - Коркино и Челябинск) территорией.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» руководитель инициативной группы жителей Розы Геннадий Федосеенков, этой ночью поселку дышалось очень тяжело.

«Проснулся в половину четвертого утра от жуткого запаха горящей пластмассы. Хоть из дома беги», - поделился Геннадий Дмитриевич.

Только вот бежать - некуда.

Дом Федосеенковых находится в 700 метрах от горящей свалки. Есть и те, что расположены еще ближе к проблемной зоне - на расстоянии в каких-то полкилометра. Самочувствие местных жителей во многом зависит от того, в каком направлении дует ветер.

«Если ветер северный, то запах и дым со свалки идут в поселок Санаторный в районе озера Бектыш (это Еткульский район - прим.), где стоят элитные дома. Если западный - «накрывает» лес. Когда приходит восточный ветер, свалка портит жизнь городу Коркино. Дует юго-восточный - страдает район многоэтажной застройки в нашем поселке, по переулку Щорса. Южный ветер приносит гарь и смог в центр Розы, где живу я, мои соседи, где находится школа №19. Когда дует юго-западный, гарью дышат жители домов на окраине поселка. Это улицы Мамина-Сибиряка, Рижская, сад «Авангард», минуя которые, неприятные запахи идут дальше - по направлению к поселку Калачево», - рассказал Геннадий Федосеенков.

По его словам, в 80-ти процентах случаев зловоние горящей свалки «накрывают» именно Розу.