Текслер: Набережная реки Миасс в Челябинске имеет шансы стать одним из наиболее популярных мест в Челябинске

Набережная реки Миасс в Челябинской области преобразится и будет продлена. Часть набережной будет создана с нуля, а существующий на сегодня участок у исторического музея - реконструирован.

Планы по строительству и реконструкции набережной реки Миасс изучил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. По его мнению, благоустройство территории должно осуществляться с использованием современных решений, направленных на комфорт жителей.

«Эта территория имеет все шансы стать одним из наиболее популярных общественных мест в Челябинске, - отметил Алексей Текслер.

Как отметил и.о. заместителя губернатора Сергей Шаль, уже предусмотрены необходимые средства для строительства нового участка набережной от филармонии до новой автомобильной развязки.

«Часть набережной, которая прилегает к Историческому музею, нужно сделать более уютной и удобной для людей», - подчеркнул глава региона.

Большой объем работ предстоит по очистке русла реки Миасс. Как доложил и.о. заместителя губернатора Сергей Сушков, в текущем году начнется санитарная очистка русла реки, будет убрана лишняя растительность и увеличен пропуск воды.

Глава региона отметил, что работы необходимо провести максимально оперативно, чтобы результат был виден уже в этом году.

«Жители ждут эту набережную, нужна полная согласованность и слаженность действий, - заявил Алексей Текслер. - Времени для реализации этого проекта не так много».