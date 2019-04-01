Усатые-полосатые: челябинцы увидели самых красивых кошек мира

В Челябинске состоялась международная выставка кошек «День Рождения Зайки-кёрл».

Кошки на любой вкус: мейн-кун и британская короткошёрстная, курильский бобтейл и абиссинская, шотланская вислоухая и бенгальская. Короткошерстные и пушистые, кучерявые и даже бесхвостые. На выставке кошек челябинцы увидели «хвостатых» самых разных пород. Их представили ведущие заводчики из Екатеринбурга, Магнитогорска, Чебаркуля, Миасса, областного центра и других городов России.

Зрители смогли полюбоваться на пушистых красавцев и сделать совместное фото с полюбившимся животным (по согласованию с владельцем), а также купить понравившегося породистого котенка даже от чемпионов мира.

Оценивали представителей кошачьих опытные российские эксперты - по большому количеству критериев.

«Критерии включают в себя отсутствие паразитов, чистые ясные глаза, отсутствие на шкурке безволосых участков, очищенные от серы уши, чистый блестящий мех, правильно остриженные когти и спокойное поведение. Дисквалифицировать кошку могут из-за окраса с посторонними вкраплениями, заломанного или искривленного хвоста, недостаточного количества зубов, следов операций или нездоровья, нечеткого подбородка», - сообщили организаторы выставки.

На выставке для гостей подготовлена яркая программа — конкурсы, хит-парад питомцев, а также новое шоу Mega-TopCat-Show.