В Челябинск вернулись НМУ

В Челябинске до сегодняшнего обеда, 3 мая, объявлены неблагоприятные метеорологические условия, при которых возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

НМУ в городе были объявлены 2 мая, но на Первомай жители жаловались на смог и неприятный запах.

«Жуткая вонь паленой резиной с какими-то примесями кислоты, жжет глаза и носоглотку», - пишут челябинцы в соцсетях. «На тополиной аллее вечером стоял запах», - жалуются горожане.

При НМУ рекомендуется сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; ограничить использование личного автомобильного транспорта; не допускать сжигание отходов и мусора. При наличии хронического заболевания необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.