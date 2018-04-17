В Челябинске до вечера объявлены НМУ

В Челябинске до 19 часов 17 апреля объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Ситуацию осложнил ночной пожар в районе «Белого хутора».

По данным Челябинского гидрометцентра, ожидается слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия, при которых возможно накопление промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Горожанам рекомендуется в этот период сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах; ограничить использование личного автомобильного транспорта; не допускать сжигание отходов и мусора; при наличии хронического заболевания иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

«В районе вокзала и Ленинского воняет невозможно. Закрыла окна, протерла подоконники, сажа на подоконнике», - пишут челябинцы в соцсетях.

«От травы не может быть такой запах сильный. Горит за городом, а дым на весь Челябинск», - сомневаются горожане.