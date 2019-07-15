В Челябинске появятся новые прогулочные зоны

Проект реконструкции сквера напротив главного корпуса Южно-Уральского государственного университета и улицы Тернопольской представили главе региона Алексею Текслеру. Он положительно оценил концепцию благоустройства и распорядился ускорить темпы строительно-монтажных работ.

Руководитель области прогулялся по улице Тернопольской и положительно оценил предложения по изменению городского пространства. Ранее улица Тернопольская была промышленной зоной, а со стороны улицы Сони Кривой была огорожена строительными заборами. На сегодняшний день ситуация изменилась. «Здесь еще недавно была промышленная зона, не было возможности прогуляться, но уже сегодня мы видим современное общественное пространство – пешеходная зона, кафе, объекты торговли, разные возможности для общения», - отметил Алексей Текслер. Прогулочные зоны оснащены удобными местами отдыха и клумбами с многолетними зелеными насаждениями. Улица полностью освещена.

Глава региона подчеркнул, что в этом районе всегда собирается много молодежи, по его мнению, такое предложение по благоустройству - хорошее решение. В 2020 году закончится вторая очередь благоустройства улицы, общую концепцию дополнят арт-объекты: огромные часы и памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским.

Также в этом году начнется благоустройство сквера напротив главного корпуса Южно-Уральского государственного университета. В рамках реконструкции будет восстановлен фонтан со стороны проспекта Ленина по «сухому» принципу, помимо этого, заново обустроят пешеходные дорожки, установят нестандартные формы: качели, скамейки в виде бетонных подпорных стенок, одноместные лавочки, которые будут размещены под елями. Со стороны улицы Сони Кривой организуют еще одну зону отдыха, где пространство замостят экоплиткой для максимального сохранения газона.

Алексей Текслер пообещал, что количество таких мест в Челябинске будет расти. «Также в этом году будет благоустроено 31 общественное пространство, в том числе скоро начнутся работы по реконструкции набережной реки Миасс от здания филармонии», - рассказал глава региона.