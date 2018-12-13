В Челябинске проверят законность слива сточных вод в реку Миасс

В Челябинске управление экологии проверит законность слива сточных вод в реку Миасс. О нехороших вливаниях в городской водоем властям сообщили общественные инспекторы регионального Росприроднадзора.

«Мы получили обращение от жителей Челябинска, пожаловавшихся на незаконный слив сточных вод в Миасс. Вместе с общественным движением «ЭкоЧел» выехали на место (район Заячьего острова). И действительно зафиксировали факт слива. На наш взгляд, налицо факт нарушения природоохранного законодательства. Составили акт, отправили его в управление экологии города, также проинформировали о ситуации министерство экологии Челябинской области. Могу сказать, что представители органов власти в нашем городе ответственные, они всегда реагируют на наши сообщения, никогд.а не отказывают в содействии. У нас налажено хорошее взаимодействие», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» общественный инспектор регионального Росприроднадзора, заместитель руководителя общественного движения «АнтиСМОГ» Евгений Малёнкин

Кроме того, на горячую линию «АнтиСМОГа» поступила жалоба от горожан, живущих в районе улица Автодорожной (вблизи предприятия «Челябвтормет»), вчера, 12 декабря. Челябинцы пожаловались на жуткий химический запах, вызывающий кашель, одышку и головную боль.

«По данному факту мы также составили акт и направили в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру для дальнейших разбирательств», - сообщила представитель «АнтиСМОГа» Ирина Игнатенко.

Сегодня, 13 декабря, общественный инспектор Росприроднадзора Евгений Малёнкин проверяет свежий сигнал о вырубке деревьев на Северо-Западе (на Комсомольском проспекте). Также он посетит челябинскую городскую свалку, чтобы оценить текущую ситуацию.