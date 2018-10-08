В Челябинске снят режим ЧС, но сохраняется режим повышенной готовности

В Челябинске снят режим «Чрезвычайной ситуации», введенный 26 сентября 2018 года в связи со сложившейся ситуацией с невывозом мусора в городе.

«В связи со стабилизацией ситуации по вывозу мусора со вчерашнего дня в Челябинске действует режим повышенной готовности, режим ЧС в городе снят», - рассказал глава Градоначальник подчеркнул, что на сегодняшний день за всеми контейнерными площадками города закреплены подрядчики. В субботу на все маршруты вышли новые перевозчики.

«До конца этой недели мы войдем полностью в график, ежедневно контролируем ситуацию», - заверил Евгений Тефтелев.

Кроме того, до конца октября автопарк основного регоператора - «Центр коммунального сервиса» - пополнится еще на 20 новых мусоровозов. На контейнерных площадках, где предыдущий перевозчик отказался вывозить мусор и забрал контейнеры, ЦКС устанавливает новые пластиковые емкости в два раза большим объемом, чем предыдущие - 1,1 кубометра вместо старых 0,6 кубометра. Кроме того, пластиковые баки оснащены крышками, что позволяет не разлетаться мусору по двору при частом вывозе, а их уборка создает меньше шума.