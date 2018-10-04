В Челябинске вовсю устанавливают новые контейнеры

В Челябинске сегодня, четвертого октября, вовсю устанавливают новые контейнеры – в столицу Южного Урала прибыла первая партия современных мусорных баков с крышками.

Первые 580 контейнеров – взамен старых железных баков - установят в Калининском и Тракторозаводском. В ближайшее время, до конца октября, на контейнерных площадках обновят еще три тысячи контейнеров.

По словам советника министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, на данный момент в мегаполисе сложилась острая ситуация со старыми контейнерами на площадках во дворах.

«Новая техника, прибывшая для ликвидации мусорного коллапса, приспособлена для загрузки евроконтейнеров, а на большинстве площадок оказались старые металлические контейнеры, эксплуатирующиеся еще с советского времени. Пластиковые евроконтейнеры, установленные во многих дворах, оказались собственностью недобросовестных перевозчиков, которые вместо вывоза мусора стали забирать их, оставляя при этом на площадке горы мусора», - сообщил Виталий Безруков.

Он подчеркнул, что замена контейнеров планировалась с января 2019 года, с момента работы регионального оператора, но в связи со сложившейся ситуацией этот процесс пришлось ускорить.

«Отмечу, что новые контейнеры больше по объему – 1,1 кубометра вместо старых 0,6, они имеют крышку, что не позволяет мусору разлетаться по двору при частом вывозе. Также их уборка создает меньше шума, чем при уборке старых железных контейнеров», - добавил Безруков.

Замену контейнеров осуществляет ООО «Центр коммунального сервиса», который в дальнейшем будет и обслуживать их.