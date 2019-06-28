В Челябинской области назвали авторов лучших лэпбуков о Таганае

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) подвел итоги конкурса лэпбуков - совместного со Златоустовским педагогическим колледжем. Будущие педагоги представили полтора десятка авторских разработок. Темой занимательных учебных пособий стал Таганай.

Участникам конкурса и их наставникам пришлось изучить совершенно новую для себя тему, поскольку раньше иметь дело с лэпбуками им не приходилось. Еще одним открытием для многих оказался сам национальный парк, его достопримечательности, растительный и животный мир.

По итогам конкурса жюри определило 13 призеров и шесть лауреатов. Награды авторам лучших работ вручила знаменитая Киалимская бабушка, но не сразу, а после дополнительного «экзамена», который будущие педагоги сдавали в ходе театрализованной экскурсии «На краю леса».

Сведения, полученные в ходе этого небольшого путешествия, наверняка пригодятся для создания новых лэпбуков, отмечают в пресс-службе «Таганая».

СПРАВКА

Лэпбук - самодельная книжка-раскладушка или папка с картинками, вкладками, объемными аппликациями, собранными по одной теме. Материал, который ребенок должен усвоить, подается в виде рисунков, небольших текстов, схем, графиков, стихов, игр.