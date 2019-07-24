В четверг в Челябинской области небольшие дожди

В четверг, 25 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 20 градусов, влажность воздуха 74%, ветер северный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 24-26 градусов, по области – плюс 24-29 градусов. Ночью – плюс 10-15 градусов. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 741 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 742 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часов 49 минут, заход - в 21 час 11 минут. Долгота светового дня - 16 часов 22 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю Прокл Плакальщик.

На Руси Прокла называли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. «На Прокла поле от росы промокло», — говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности. Нужно было спешить и с заготовкой сена, ведь «проклова роса — сеногнойная». До Прокла надо было успеть «высушить сено грядушками и сложить в копнушки».

По росе судили и о погоде на ближайшее время. Сильная роса и туман по утру предвещали ясные дни. Если же на Прокла не было росы ни на лугу, ни в низинах — это было верным признаком приближающегося ненастья.

Именины в этот день: Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.