В четырех городах Челябинской области - НМУ на фоне аномальной жары

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, продлены в четырех городах Челябинской области еще почти на сутки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске и Коркино режим «черного неба» продлится до 19 часов 12 мая, в Карабаше и Сатке – до 19 часов 10 мая.

Предупреждение об НМУ первой степени опасности объявлены отдельным предприятиям на все выходные.

В регионе также сохраняется аномально жаркая погода. Столбик термометра в дневные часы поднимется до отметки плюс 31 градус. В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Промышолнленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ и перечнем мероприятий, предусмотренных томами ПДВ.

Владельцев автотранспортных средств просят по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

В этот период рекомендуется диетическое питание с ограничением соли, жирной и трудноусвояемой пищи.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в управление Росприроднадзора по телефону 8-351-237-81-83 или 7 (908)094-00-64, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора.