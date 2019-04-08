В двух городах Челябинской области НМУ продлены

В двух городах Челябинской области - в Челябинске и Карабаше – продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ первой степени опасности начались на территории этих городов в 11 часов пятницы, 5 апреля, и продлятся по понедельник. В Челябинске они продлены до 11 часов, в Карабаше – до 19 часов.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Администрациям городов, где объявлены НМУ, предписано обеспечить выполнение конкретных мероприятий в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий: запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом. Правда, мало кто из южноуральцев прислушался к этой просьбе.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в управление Росприроднадзора по телефону 8-351-237-81-83 или 7 (908)094-00-64, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора.

В случае сохраняющейся в периоды НМУ сильной задымленности информацию об этом в оперативном режиме доводить до отдела метеопрогнозов Челябинского центра по гидрометеорологии мониторинга окружающей среды телефон/факс (351) 260-67-70.